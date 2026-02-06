রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ
‘সংখ্যালঘুদের হুমকি ও বহিরাগত আনাগোনার’ অভিযোগ জানাল সিলেট বিএনপি
সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে বহিরাগত মানুষের আনাগোনা বেড়েছে বলেও অভিযোগ করেছে বিএনপি।
আজ শুক্রবার রাতে সিলেটের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের সঙ্গে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল দেখা করে মৌখিকভাবে এ অভিযোগ করে। রাত সাড়ে ৮টা থেকে পৌনে ৯টা পর্যন্ত প্রতিনিধিদলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থান করে রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে।
প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি এবং সিলেটের ছয়টি আসনে বিএনপি-মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে বিএনপির প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তিনটি অভিযোগ তুলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে প্রতিনিধিদলটি। বিএনপি নেতারা বলছেন, বিভিন্ন আসনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি গোষ্ঠী ভীতির সঞ্চার করছে। তাঁরা যেন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট না দেন, সে হুমকিও দিচ্ছে। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থার নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।
এ ছাড়া সিলেট-১ (মহানগর ও সদর), সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) এবং সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনে বহিরাগতদের আনোগোনা বেড়েছে বলে বিএনপি নেতারা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এসব বহিরাগত নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা বিএনপির।
প্রতিনিধিদলের সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন স্থানে অবৈধ ব্যালট পেপার, সিল ও কালি উদ্ধারের ঘটনায় বিএনপি নেতারা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এমন ঘটনা যেন সিলেটে না ঘটে, সে জন্য গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক ভূমিকা রাখার অনুরোধও তাঁরা করেছেন।
এ বিষয়ে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা তিনটি বিষয়ে নিজেদের উদ্বেগের বিষয় রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। তিনি আমাদের কথা শুনেছেন। আশা করছি দ্রুত তিনি এসবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন।’
কারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হুমকি দিচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা রিটার্নিং কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনিই খোঁজ নিয়ে দেখুক, ওই মহল কারা। যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না, এরাই হচ্ছে এ মহল।’
যোগাযোগ করলে সিলেটের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম বলেন, ‘তারা (বিএনপির প্রতিনিধিদল) এসেছিল। তাদের অভিযোগ শুনেছি। খোঁজ নিয়ে সত্যতা পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’