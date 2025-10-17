নেত্রকোনায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজ গ্রেপ্তার

নেত্রকোনায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজ গ্রেপ্তার
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে এক কলেজছাত্রীকে (১৮) ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় এক কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার কুল্লাগড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার কবিরাজ নূর মোহাম্মদ (৪৩) কুল্লাগড়া ইউনিয়নের বহেড়াতলী গ্রামের বাসিন্দা। গত রোববার ভুক্তভোগী ছাত্রী তাঁর বিরুদ্ধে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলাটি করেন।
মামলার এজাহার, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী ছাত্রী উপজেলার একটি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়েন। নূর মোহাম্মদ ওই ছাত্রীর বাবাকে দীর্ঘদিন ধরে কবিরাজি চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। ছাত্রীর বাড়িতে তাঁর আসা-যাওয়া থাকায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কয়েক মাস ধরে তিনি ওই তরুণীকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করাসহ প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু মেয়েটি সাড়া দেননি। ৭ অক্টোবর রাতে ওই ছাত্রীকে মুখে কাপড় চেপে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদ পলাতক ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।