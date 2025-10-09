জামালপুরে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনতাই, তিন পুলিশ আহত

জামালপুরে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনতাই, তিন পুলিশ আহত
জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুই উপপরিদর্শকসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার পৌর শহরের সওদাগরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই দ্বিতীয় দফা অভিযান চালিয়ে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজন ও মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বকশীগঞ্জ থানার পুলিশ পৌর শহরের সওদাগরপাড়া এলাকার সুরুজ আলীর ছেলে মাদক ব্যবসায়ী লিটন মিয়ার (৪৫) বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় লিটন মিয়াকে ১০০টি ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। থানায় নেওয়ার পথে লিটনের বাড়ির লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালান এবং একপর্যায়ে লিটনকে ছিনিয়ে নেন। হামলায় উপপরিদর্শক মো. রাসেল ও আহাম্মেদ এবং সদস্য আমিরুল ইসলাম আহত হন। তাঁদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ দ্বিতীয় দফা অভিযান চালিয়ে পৃথক স্থান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া লিটন মিয়া ও হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লিটনের মা ফিরোজা বেগম ও সহযোগী রিপন মিয়া।
বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ‘ছিনিয়ে নেওয়া আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত কেউ ছাড় পাবেন না। তাঁদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।’