জেলা

যশোর ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ড, ২০০ বছরের পুরোনো দলিলপত্র ক্ষতিগ্রস্ত

যশোর অফিস
যশোর ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের পুরোনো ভবনে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছবি : প্রথম আলো

যশোর ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের পুরোনো ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সেখানে আগুন লাগে। ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে আগুনে অন্তত ২০০ বছরের পুরোনো ভলিউম বুক, বালাম বই, সূচিপত্র, টিপবইসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র পুড়ে গেছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও কার্যালয়ের কর্মচারী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের পুরোনো ভবনে আগুন দেখতে পান স্থানীয় কয়েকজন। ভবনের ফটকে তালা লাগানো থাকে। সেখানে একজন নৈশপ্রহরী থাকেন। বাইরে থেকে আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

যশোর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ভবনে থাকা পুরোনো কাগজপত্র ও দলিলপত্র পুড়ে গেছে। কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তদন্ত করে বলা যাবে।

আগুনে পুড়ে গেছে পুরোনো কাগজপত্র ও দলিলপত্র। গতকাল রাতে
ছবি: প্রথম আলো

ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই কার্যালয়ে ভূমি রেজিস্ট্রি রেকর্ডের পক্ষে ১৭৪১ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যশোর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দলিল, ভলিউম বুক, বালাম বই, সূচিপত্র, টিপবইসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংরক্ষণ করা ছিল। অনেক কাগজপত্র পুড়ে গেছে। কিছু কাগজপত্র পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন