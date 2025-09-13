ময়মনসিংহে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

ময়মনসিংহে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২
ময়মনসিংহের ভালুকায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভরাডোবা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, মহাসড়কের ওই অংশে ঢাকাগামী লেনে সংস্কারকাজ চলায় উভয় দিকে যানবাহন একই লেনে চলাচল করছিল। এ সময় হালুয়াঘাট থেকে ঢাকাগামী শ্যামলী বাংলা পরিবহনের একটি বাস ও ঢাকা থেকে নেত্রকোনাগামী অয়ন-রায়ান পরিবহনের আরেকটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই এক কিশোর ও এক তরুণ নিহত হন। নিহত দুজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় আহত অন্তত ১৫ জনকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বি এম মেহেদী মাসুদ বলেন, সড়কের অংশটিতে কাজ চলতে থাকায় ঢাকাগামী বাসটি উল্টো পথে চলছিল। এ সময় মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।