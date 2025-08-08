জেলা

বনে মুক্ত করে দিলেও উড়ে যায়নি দুই রাজধনেশ, নেওয়া হলো সাফারি পার্কে

বান্দরবান
উদ্ধার হওয়া দুই রাজধনেশছবি: বন বিভাগের সৌজন্যে

দুই মাস আগে বান্দরবানের থানচি বাজার থেকে উদ্ধার হয় দুটি রাজধনেশের ছানা। বটের ফল, জাম, কলাসহ নানা ধরনের ফলমূল খাইয়ে ছানা দুটিকে লালনপালন করে বন বিভাগ। বড় হওয়া ছানা দুটির এখন শরীরজুড়ে পালক, রয়েছে উড়তে পারার মতো পাখনা। তাই মুক্ত করা হয় গহিন বনে। তবে বনে ছেড়ে দিলেও ধনেশ দুটি মানুষের সংস্রব ছেড়ে যেতে চায় না। উড়ে বেড়ানোর প্রবণতাও নেই তাদের। এমন পরিস্থিতিতে রাজধনেশ দুটিকে বন থেকে ফিরিয়ে এনে পাঠানো হয়েছে কক্সবাজারের ডুলাহাজারা সাফারি পার্কে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধনেশ দুটিকে সাফারি পার্কে পাঠানো হয়। এর আগে গত ২ জুন থানচি বাজার থেকে রাজধনেশ দুটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বান্দরবানের থানচি উপজেলার সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে রাজধনেশের ছানা দুটি ধরে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি।

বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, থানচি বাজারে রাজধনেশ বিক্রি করতে নিয়ে আসা ব্যক্তির আইনকানুন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। বন থেকে ছানা দুটি সংগ্রহের পর টাকা পাওয়ার আশায় তিনি বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসেন। বন বিভাগ নানা স্তরে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বাজার থেকে ছানা দুটি উদ্ধার করে। এরপর বন বিভাগের কর্মীরা সেটি লালনপালন করে। ২ আগস্ট রাজধনেশ দুটিকে সাঙ্গু সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলসংলগ্ন এলাকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে রাজধনেশ দুটি উড়ে যায়নি। মানুষের সংস্রব ছেড়ে উড়ে যাওয়ার কোনো প্রবণতাও দেখা যায়নি ধনেশ দুটির। তাই ধনেশ দুটিকে ফিরিয়ে আনে বন বিভাগ।

বান্দরবান বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা (ডিএফও) আবদুর রহমান বলেন, ধনেশ ছানাদের মা-বাবা বড় করে। উদ্ধার হওয়া ধনেশ বড় হয়েছে মানুষের সংস্পর্শে। বন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বুনো স্বভাব হারিয়েছে ধনেশ দুটি। তাই বনে মুক্তির পর পুনরায় ফেরত এনে কক্সবাজারের ডুলাহাজারা সাফারি পার্কে পাঠানো হয়েছে। সেখানে খোলামেলা পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করলে বনে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

