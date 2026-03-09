জেলা

কোনো চাঁদাবাজির খবর যাতে না শুনি: নেতা-কর্মীদের সালাহউদ্দিন আহমদ

প্রতিনিধি
চকরিয়া, কক্সবাজার
নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ। গতকাল রাত পৌনে ১০টায়ছবি: সংগৃহীত

‘সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে হবে। মানুষের সঙ্গে কেউ কোনো রকম অনাচার করতে পারবেন না। কোনো উচ্ছৃঙ্খল, কোনো চাঁদাবাজির খবর যাতে না শুনি। প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে।’ গতকাল রোববার রাতে কক্সবাজারের চকরিয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর গতকাল দুপুরে প্রথমবারের মতো নিজের নির্বাচনী এলাকায় যান সালাহউদ্দিন আহমদ। রাত পৌনে ১০টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার সড়ক ও জনপদ বিভাগের ডাকবাংলোয় অবস্থান করেন তিনি। এ সময়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দেশের মধ্যে এমন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে মানুষ মনে করে, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে তারা শান্তিতে থাকতে পারছে। মানুষ উন্নয়ন পাবে, শৃঙ্খলা পাবে, শান্তি পাবে।... সবাই জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন। উন্নয়ন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড যা আছে আপনারা পরামর্শ দেবেন, বাকিটা আমি দেখব।’

চকরিয়ায় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজের গ্রামের বাড়ি পেকুয়ার সিকদারপাড়ায় যান সালাহউদ্দিন আহমদ। সেখানে তিনি মা–বাবার কবর জিয়ারত করেন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কক্সবাজার জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সমন্বয় সভায় অংশ নেবেন সালাহউদ্দিন আহমদ। এ সময় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন তিনি। পরে বেলা পৌনে তিনটার ফ্লাইটে তিনি ঢাকা ফিরবেন।

