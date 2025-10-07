রাকসু নির্বাচনে পাল্টাপাল্টি কী অভিযোগ করল ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাকসুর কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনে ছাত্রশিবির লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর বিকেলে ছাত্রদল লিখিত অভিযোগ দেয়।
ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের বিরুদ্ধে অর্থ লেনদেনসহ চারটি অভিযোগ করেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের মধ্যে খাবার বিতরণ ও বিশেষ উপহার দিয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। তবে উভয় প্যানেলই একে-অপরের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এ বিষয়ে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল থেকে দুটি পৃথক অভিযোগ এসেছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নির্বাচন কমিশন বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।
ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ৪ অভিযোগ
ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের চারটি অভিযোগ করেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান (জাহিদ)। তিনি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি।
এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বী মো. ফাহিম রেজা। তিনি বলেন, ‘আগেও ছাত্রদল আচরণবিধি ভঙ্গ করেছে, কিন্তু আমরা লিখিত অভিযোগ করিনি। রাকসু নির্বাচন যাতে অংশগ্রহণমূলক হয় এবং সবাই সমান সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা এই অভিযোগ দাখিল করেছি।’
ছাত্রশিবিরের করা অভিযোগগুলো হলো ছাত্রদলের প্রার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ও আচরণবিধির পরিপন্থী; ভোটারদের সরাসরি অর্থ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা; নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যা কমিশন-ঘোষিত নিয়মাবলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন; এবং রাকসুর ভোটার নন এমন ব্যক্তিরা প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন, যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন (আবীর) বলেন, ‘এগুলো হাস্যকর অভিযোগ।’
ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে খাবার বিতরণের অভিযোগ
বিকেলে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে খাবার ও উপহারসামগ্রী বিতরণের অভিযোগ করেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস, এজিএস প্রার্থীসহ অন্যরা।
অভিযোগ দেওয়ার পর প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন সংগঠন ও প্যানেল হলে হলে শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করতে উপহার, উপঢৌকন, খাবার প্যাকেট পাঠাচ্ছে। আচরণবিধিকে সম্মান জানিয়ে তাঁরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছেন। কমিশন যেন গঠনতন্ত্র বা আচরণবিধি মোতাবেক শাস্তি নিশ্চিত করে।
লিখিত অভিযোগে ছাত্রদলের প্যানেল উল্লেখ করেছে, ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকেরা বিভিন্ন হল ও বিভাগে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটারদের খাবার ও বিশেষ উপহার দিচ্ছে, যা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিনষ্ট করছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটারদের উপহার প্রদান আচরণবিধির পরিপন্থী। এতে নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিবেশ প্রভাবিত হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ সংযুক্তিতে ছাত্রী হলে খাবার বিতরণের বিভিন্ন স্থিরচিত্র যুক্ত করা হলো।
তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো আচরণবিধি লঙ্ঘন করিনি।’