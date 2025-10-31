জেলা

এক্সপ্রেসওয়ে

পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে পালাতে গিয়ে ৩ মাইক্রোবাস ও ১ প্রাইভেটকারে বাসের ধাক্কা

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও প্রাইভেটকারসহ যাত্রীবাহী পাঁচটি যানবাহনের মধ্যে সংঘর্ষের পর আহতদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আজ শুক্রবার রাত নয়টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামোড়া এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঢাকা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও প্রাইভেটকারসহ যাত্রীবাহী পাঁচটি যানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত পৌনে নয়টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়া পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস বলছে, যাত্রীবাহী সোহাগ পরিবহনের বাসের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত হালিমা বেগম (৬১) নামে এক নারী পথচারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের পরিচয় জানা যায়নি।

হাসারা হাইওয়ে পুলিশ ও শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাতে সোহাগ পরিবহনের একটি বাস যাত্রী নিয়ে রাজধানীর ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি রাত পৌনে ৯টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে সিরাজদিখানের নিমতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আসলে এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। বাসের চালক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালাতে বাস চালাতে থাকে। ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় যানজটে বেশ কিছু গাড়ি আটকে ছিল। পরে দ্রুত গতির ওই বাসটি আটকে থাকা তিনটি মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেটকারকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাস ও ওই গাড়িগুলোর ৫-৬ কজন যাত্রী আহত হন। তবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় এক্সপ্রেসওয়ের ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় আধা ঘণ্টা যানজট লেগেছিল।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে আহত অবস্থায় এক নারীকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা পাঠায়। এরপরে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো থেকে অন্যান্য আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস যৌথভাবে সড়কে যানজট নিরসন করতে কাজ করে। প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

