দ্বিতীয় দিনে রাকসুর মনোনয়ন ফরম নিলেন ৯ জন

দ্বিতীয় দিনে রাকসুর মনোনয়ন ফরম নিলেন ৯ জন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে ৯ জন মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। বিভিন্ন হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ছয়জন ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে একজন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়। এর আগে গতকাল রোববার প্রথম দিন ছয়জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদে আরবি বিভাগের আবদুন নুর এবং সংস্কৃতি বিভাগের জুয়েল রানা মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে বাংলা বিভাগের মাহবুব আলম, নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে বাংলা বিভাগের নুসরাত জাহান অহনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে আবু জুহাইম সরকার ফরম সংগ্রহ করেছেন।
এ ছাড়া রাকসুর নির্বাহী পদে রাহুল আগারওয়াল প্রভাত, আবদুল্লাহ আল মুয়াজ, জুয়েল রানা ও সজীব হোসেন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে সিনেট সদস্য হিসেবে ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী জাকির হোসেন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। হল সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে মোট ছয়জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, আজ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পদে ১০টি মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে মোট ছয়জন মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। আগামীকাল মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।