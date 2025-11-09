জেলা

রাজবাড়ীতে পদ্মায় ধরা পড়ল ২০ কেজির কাতলা, ৫২ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ী
রাজবাড়ীতে প্রায় ২০ কেজি ওজনের এই কাতল মাছটি ৫২ হাজার টাকায় কিনেছেন সিলেটের এক লন্ডন প্রবাসী। রোববার দুপুরে দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটেছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাট থেকে পদ্মা নদীর প্রায় ২০ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ৫২ হাজার টাকায় কিনে নিলেন সিলেটের বাসিন্দা এক লন্ডনপ্রবাসী। দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার এক মৎস্য ব্যবসায়ী মাছটি প্রায় ৫০ হাজার টাকায় কিনে ৫২ হাজার টাকায় বিক্রি করেন।

আজ রোববার সকালে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের অদূরে রাজবাড়ী জেলার সীমান্তবর্তী কুশাহাটা এলাকায় মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে মঙ্গল হালদারের জালে কাতলা মাছটি ধরা পড়ে। এরপর দৌলতদিয়া ঘাটে তোলা হলে নিলামে প্রায় ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

স্থানীয় কয়েকজন মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীরা জানান, সকালে জাল ও নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে জন্য বের হন মঙ্গল হালদার। সকাল ১০টার দিকে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের অদূরে রাজবাড়ী জেলার সীমান্তবর্তী কুশাটা এলাকায় জাল ফেলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জালে বড় ঝাঁকি দিলে বুঝতে পারেন, বড় কোনো মাছ আটকা পড়েছে। পরে জালটি টেনে নৌকায় তুলতেই দেখতে পান, বড় এক কাতলা মাছ। বিক্রির জন্য মাছটি নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে। মাছটি স্থানীয় আড়তদার রেজাউল মণ্ডলের আড়তে তোলা হয়। ওজন দিয়ে দেখা যায়, কাতলা মাছটির ওজন ১৯ কেজি ৮০০ গ্রাম। পড়ে নিলামে সর্বোচ্চ ৪৯ হাজার ৫০০ টাকায় মাছটি ফেরিঘাট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ কিনে নেন।

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, ‘সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৪৯ হাজার ৫০০ টাকায় কাতলা মাছটি কিনে নিই। কিছুক্ষণ পর অনলাইন ফেসবুক পেজে ও বিভিন্ন পরিচিতি ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। এ সময় সিলেটের বাসিন্দা এক লন্ডনপ্রবাসী দেখতে পান। পরে ওই প্রবাসী কেজিপ্রতি ১০০ টাকা লাভ দিয়ে ৫২ হাজার টাকায় কাতলা মাছটা কেনেন। দুপুরে তাঁর দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী মাছটি সিলেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

