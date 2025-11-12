তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
‘এইবার পুরাপুরি শীতের দিন চলে আইচ্ছে’
দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় দুই দিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। উত্তরের এ জনপদে বাড়ছে শীতের অনুভূতি।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার সকাল নয়টায় তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকলেও সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে কুয়াশা কেটে গিয়ে উঠেছে ঝলমলে রোদ।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সকাল নয়টায় তেঁতুলিয়ায় সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল।
আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সদর উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া এলাকার সাহিরুল ইসলাম (৪২) বলেন, ‘এইবারের মধ্যে আইজা রাতিত সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা (শীত) লাগিছে। সকালের বাতাসখান খুপে ঠান্ডা। এইবার পুরাপুরি শীতের দিন চলে আইচ্ছে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়ায় দুই দিন ধরে সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। আকাশে মেঘ নেই, রাতে ঘন কুয়াশা ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে কুয়াশার পরিমাণ কমে যেতে শুরু করেছে। দিনে রোদের কারণে কিছুটা উষ্ণতা বাড়ছে। তবে সন্ধ্যার পর থেকে সকাল পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে।
এখন থেকে তেঁতুলিয়ার দিনের তাপমাত্রা দিন দিন কমতে থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, চলতি নভেম্বর মাসের শেষ সময় থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এই এলাকায় একটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।