সুনামগঞ্জে ‘চোর’ বলে গালি দেওয়ায় দুই পক্ষের মারামারি, একজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারামারিতে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের সাকিতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম ইসলাম উদ্দিন সরদার (৫৫)। তিনি সাকিতপুর গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহত হয়ে তাঁর বড় ভাই আজিমুল ইসলাম সরদার (৬০) সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে সাকিতপুর গ্রামে সাইদুর রহমান ও শাহিনুর রহমান নামের দুই বন্ধুর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় একজন অন্যজনকে ‘চোর’ বলে গালি দেন। এর জেরে সাইদুর ও শাহিনুর পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। সন্ধ্যায় শাহিনুরের চাচা ইসলাম উদ্দিন স্থানীয় বাজার থেকে সাকিতপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে ইসলাম উদ্দিনকে মারধর করেন সাইদুর রহমানের লোকজন। খবর পেয়ে ইসলাম উদ্দিনের ভাই আজিমুলসহ কয়েকজন ঘটনাস্থলে যান।

একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এতে ইসলাম উদ্দিন ও আজিমুল আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে ইসলাম উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। অন্যদিকে আজিমুলকে পাঠানো হয় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী বলেন, চোর ডাকার মতো তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মারামারি হয়েছে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

