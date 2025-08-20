কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী সাবেক নেতাকে মারধর, অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী সাবেক নেতাকে মারধর, অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে
কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা রিদোয়ান আফ্রিদী (২৩) হামলায় আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠের পেছন গেটে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত রিদোয়ান আফ্রিদী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ছাত্র। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সদস্যসচিব। তাঁর সমর্থকদের অভিযোগ, কলেজ হোস্টেলের আধিপত্য নিয়ে প্রতিবাদ করায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে (রিদোয়ান) মারধর করেছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেন কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রাব্বি। তিনি গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি এই মুহূর্তে হাসপাতালে আছি। আহত রিদোয়ান কারও নাম বলতে পারছে না। এ পর্যন্ত ছাত্রদলের কোনো নেতা–কর্মী এই ঘটনা ঘটিয়ছে তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় যাঁরাই জড়িত থাকুক, তাঁদের যেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও মব সৃষ্টির প্রবণতাকে বিশ্বাস করে না।’
কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রসংসদের মুখ্য সংগঠক সুজন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, এক মাস আগে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ হোস্টেলে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। হলের মধ্যে এ রকম মব সৃষ্টির প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনশন করেন। অনশনের নেতৃত্ব দেন রিদোয়ান আফ্রিদী। এর আগেও রিদোয়ানের ওপর হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল ছাত্রদল। তখন পুলিশ চলে আসায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এরই জেরে রিদোয়ানকে একা পেয়ে কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা কলেজমাঠের পেছনের পকেট গেটে হামলা চালায়। এ সময় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, আহত অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রিদোয়ান নামে একজনকে আনা হয়। তাঁর মাথা ও বুকে আঘাত করা হয়েছে। সিটিস্ক্যান করতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর বাকিটা বলা যাবে।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, তদন্ত করে এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।