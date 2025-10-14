বিয়েবাড়িতে এসে পানিতে ডুবে তিন চাচাতো বোনের মৃত্যু

বিয়েবাড়িতে এসে পানিতে ডুবে তিন চাচাতো বোনের মৃত্যু
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুর চা-বাগানে একটি বিয়েবাড়িতে এসে পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চান্দপুর চা-বাগানে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো—উপজেলার রামগংগা গ্রামের বাসিন্দা সেলিম মিয়ার মেয়ে মুছকান আক্তার (১২), সাজিদ আলীর কন্যা শামিমা আক্তার (১২) ও মজিদ আলীর মেয়ে সনিয়া আক্তার (১১)। তারা তিনজনই সম্পর্কে চাচাতো বোন। স্থানীয় দেওরগাছ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল এই তিন শিশু।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ চান্দপুর চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা শাহলম মিয়ার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। এ উপলক্ষে ওই বাড়িতে আসা তিন শিশু বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলাধুলা করছিল। দীর্ঘ সময় তাদের দেখা না পেয়ে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর পুকুরে তিন শিশুকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুদের চাচা আমিনুল ইসলাম বলেন, ওরা সকালে বিয়েবাড়িতে একসঙ্গে খেলা করছিল। একটু পরে তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে সবাই তাদের খুঁজতে শুরু করে। পুকুরে ভাসতে দেখা যায় তিন শিশুকে।
চান্দপুর চা-বাগানের ব্যবস্থাপক শামীম হুদা বলেন, ঘটনাটি মর্মান্তিক। একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যুতে পুরো গ্রামের মানুষ শোকাহত। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুদের মৃত্যু পানিতে ডুবে হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবার কোনো অভিযোগ দেয়নি।