সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা করেন।
মো. আসাদুজ্জামান বলেন, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার অবশ্যই হবে। সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। এর থেকে বেশি দ্রুততার সঙ্গে বিচারকাজ শেষ করলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো মামলার ট্রায়াল সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে। এর থেকে স্বচ্ছ বিচার আর কী দেখতে চান?’
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘দেশের আদালতগুলোতে যে মামলাজট রয়েছে, তা দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে তার কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। আবরার ফাহাদের বিচারকাজ হাইকোর্টে শেষ করা হয়েছে। আপিল বিভাগে আসামিপক্ষ গেছে। আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত হবে, তারপর আপিল শুনানি হবে। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে হবে।’
এর আগে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির ভবনসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।
কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির সভাপতি হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা রাগীব রউফ চৌধুরী, কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাতিল মাহমুদ প্রমুখ।