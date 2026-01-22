জেলা

বরিশালে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মনীষা চক্রবর্তীর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতে বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাসদ মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট–সমর্থিত প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তী। আজ দুপুরে তোলাছবি: প্রথম আলো

বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট–সমর্থিত বরিশাল-৫ (সদর-সিটি করপোরেশন) আসনের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তী। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রচার শুরুর অনুষ্ঠানে মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ‘যাঁরা সংসদকে কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত করেছেন, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুর্নীতিবাজ, লুটপাটকারী, অর্থ পাচারকারী ও ঋণখেলাপিদের পাহারার আখড়ায় রূপ দিয়েছেন, সেই সংসদকে আমরা জনগণের অধিকার আদায়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে চাই। দীর্ঘদিন রাজপথে লড়াই-সংগ্রামের পর এবার আমরা ভোটের লড়াইয়ে নেমেছি।’

মনীষা চক্রবর্তী বলেন, বাসদ ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে এই নির্বাচনী লড়াই করছে। তাঁর আশা, জনগণ এবার বরিশাল-৫ আসনে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে এবং মই প্রতীকেই সেই রায় প্রতিফলিত হবে।

গতানুগতিক রাজনীতি বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বাসদ মনোনীত মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ‘আসুন বস্তাপচা ও পুরোনো ধারার রাজনীতি বদলাই। পাচারকারী ও লুটপাটকারীদের প্রত্যাখ্যান করে এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন দিনের সূচনা করি। বরিশাল-৫ আসন থেকেই সেই পরিবর্তনের নতুন যাত্রা শুরু হোক আপনাদের হাত ধরে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর সাত্তার, কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপক জলিলুর রহমান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বরিশাল জেলার সভাপতি মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত ফোরামের সদস্য ইমাম হোসেন, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্য শহিদুল শেখ, শহিদুল হাওলাদারসহ বরিশাল জেলা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতারা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ একটি বৈষম্যহীন সমাজের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা আজও পূরণ হয়নি। গত ৫৪ বছরে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারাই দেশের সাধারণ মানুষের ওপর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ আসনে মই মার্কার মনীষা চক্রবর্তী বরিশালবাসীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থীদের একজন।

সমাবেশের পর নগরের সদর রোড, গির্জা মহল্লা, চকবাজার, ফজলুল হক অ্যাভিনিউ এলাকায় গণসংযোগ করেন মনীষা ও বাম যুক্তফ্রন্টের নেতারা। এ সময় তাঁর পক্ষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতারা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন