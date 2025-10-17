পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, নিহত ২

পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, নিহত ২
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন। আজ শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা এলাকায় চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন বাসটির সুপারভাইজার অনিল চাকমা (৩৭) এবং বাসের যাত্রী ও দীঘিনালা কবাখালী বাজারের ব্যবসায়ী আবদুর রাজ্জাক (৬০)। দুজনই ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিস তাঁদের লাশ উদ্ধার করে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শান্তি পরিবহনের বাসটি সকালে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেয়। বাসটি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙার সাপমারা এলাকার পুলিশের তল্লাশি চৌকি (চেকপোস্ট) পার হয়ে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নিচে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অন্তত ১০ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা বাসের নিচে চাপা পড়া দুজনের লাশ এবং জীবিত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করেন।
মাটিরাঙা ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো হয়, নিহত হওয়াদের লাশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।