শরীয়তপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চাচিসহ গ্রেপ্তার ৩

শরীয়তপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চাচিসহ গ্রেপ্তার ৩
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশু তাইয়েবার (৬) লাশ উদ্ধারের ঘটনায় তার চাচিসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নিহত তাইয়েবা ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর থানার ছৈয়ালকান্দি গ্রামের টিটু সরদারের মেয়ে। গ্রেপ্তার আয়েশা বেগম (৪০) শিশুটির চাচি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। গ্রেপ্তার অন্য দুজন প্রতিবেশী নাছিমা আক্তার ও রংমিস্ত্রি আসিফ।
দুই দিন নিখোঁজ থাকার পর গত শুক্রবার ছৈয়ালকান্দি গ্রামের একটি সেফটি ট্যাংক থেকে তাইয়েবার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার তাইয়েবার বাবা টিুটু সরদার অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে সখিপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে। পুলিশের কাছে তথ্য আসে তাইয়েবার পরিবারের সঙ্গে তার চাচি আয়েশা বেগমের পারিবারিক বিরোধ আছে। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবেশী নাছিমা আক্তার ও তাঁর বাড়িতে (আয়েশার) কাজ করা রংমিস্ত্রি আসিফকে আটক করা হয়। পরে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়। নাছিমা আক্তার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
শরীয়তপুর জজ আদালতের পরিদর্শক শিমুল সরকার প্রথম আলোকে বলেন, আসামি নাছিমা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি ওই শিশুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। অন্য দুই আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সখিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘ওই শিশুর লাশ পাওয়ার পর আমরা নিবিড়ভাবে তদন্ত শুরু করি। এক প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য পেয়ে যাই। সবকিছু যাচাই–বাছাই করে ওই শিক্ষিকাকে আটক করা হয়। তিনি প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাঁকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’