কুমিল্লায় বজ্রপাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু

প্রতিনিধি
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
বজ্রপাত
কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ভবানীপুর ঘাগুটিয়া খেয়াঘাটে বজ্রপাতে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. রাশেদসহ (২২) তিনজন মারা গেছেন। আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

মৃত রাশেদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি হোমনা উপজেলার ঘনিয়ারচর ইউনিয়নের খোদেদাউদপুর গ্রামের রাহিনুর ইসলামের ছেলে।

রাশেদের চাচা শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, রাশেদ রোববার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার জন্য রওনা দেন। উপজেলার ভবানীপুর ঘাগুটিয়া খেয়াঘাটে পৌঁছালে হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি মারা যান।

বজ্রপাতে মারা যাওয়া দুই নারী জাকিয়া আক্তার (২৫) ও রোকাইয়া আক্তার (২০)। তাঁরা সম্পর্কে বোন, নালাদক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হোমনা থানার উপপরিদর্শক জীবন কুমার বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

