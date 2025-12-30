জেলা

গফরগাঁওয়ে রেললাইনে বিক্ষোভ

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
গতকাল সোমবার রাত থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের গফরগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তার মধ্যে ট্রেন চলাচল করছে। গতকাল সোমবার দিনভর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর রাত থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। রাতেও বিক্ষোভকারীরা রেলপথে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের সরিয়ে দেয়।

গফরগাঁও রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার হানিফ আলী প্রথম আলোকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তার মধ্যে ট্রেন চলাচল করছে। গতকাল সোমবার রাত ১০টার পরও রেলপথের বেশ কয়েকটি স্থানে বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। আজ সকাল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

রেলস্টেশন ও পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে গফরগাঁও রেলস্টেশনের প্রায় দুই কিলোমিটার আগে সালটিয়া মাঠখোলা এলাকায় তারাকান্দি থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনটি হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়। ওই স্থানে রেললাইনের ২০ ফুট অংশ নাট খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এতে ট্রেনটি ইঞ্জিনসহ সামনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চারটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়।

রেললাইন খুলে নেওয়ার ঘটনায় সোমবার দুপুরে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) ময়মনসিংহ চৌকির হাবিলদার বাদী হয়ে রেলওয়ে থানায় একটি মামলা করেন।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন প্রথম আলোর সঙ্গে বলেন, গফরগাঁও রেলস্টেশন ও আশপাশ এলাকায় সেনাবাহিনী, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি), রেলওয়ে পুলিশ, জেলা পুলিশের একাধিক টিম ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা মাঠে কাজ করছে। নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে ট্রেন চলাচল করছে। রেললাইন তুলে ফেলার ঘটনায় যে মামলা হয়েছে, সে মামলায় আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে অভিযান চলছে।

