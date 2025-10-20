তিস্তার ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রুয়েটে মশালমিছিল

তিস্তার ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রুয়েটে মশালমিছিল
তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ও ‘ভারতীয় আগ্রাসন’-এর প্রতিবাদে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) মশালমিছিল করেছেন একদল শিক্ষার্থী। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান ফটকে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
‘রুয়েটের আগ্রাসনবিরোধী সাধারণ শিক্ষার্থী’ ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সমাবেশে শিক্ষার্থী আরাফ মাসুদ দিপ্র বলেন, ‘আজকে আমরা তিস্তাপারের মানুষের দীর্ঘদিনের আর্তনাদ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁদের রুখে দাঁড়ানোর প্রতি সংহতি জানাতে এসেছি। আমরা রুয়েটের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছি। এখানে উত্তরাঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চল নেই, আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমরা তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা চাই।’
মিছিলে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, উত্তরাঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার পানিসংকটে ভুগছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা তিস্তায় ন্যায্য পানিবণ্টনের দাবিকে জাতীয় পর্যায়ে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে চান।