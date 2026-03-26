স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বললেন, ‘নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছি’

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বললেন, ‘নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছি’
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘সবাইকে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা একটা নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। এটি রাষ্ট্রের একটা সর্বোচ্চ আচার। সকলের মতো আমরাও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম আমাদের বীর ও শহীদদের প্রতি।’
আজ বৃহস্পতিবার সকালে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শফিকুর রহমান এ কথা বলেন।
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, ‘আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করেছি, এই দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব যেন টিকে থাকে। এই দেশের মানুষের ওপর আল্লাহ যাতে শান্তি এবং রহমত বর্ষণ করেন। একটা অহিংস, দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ আমরা সবাই মিলে যেন গঠন করতে পারি। আপনাদের মাধ্যমে পুরো দেশবাসীকে আমরা স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’