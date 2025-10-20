থানচিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গ্রেনেডসহ দুজন গ্রেপ্তার
বান্দরবানের থানচি উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনটি অস্ত্র, একটি গ্রেনেড, গোলাবারুদসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা অস্ত্র চোরাচালানি বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিজিবির বলীপাড়া জোন (৩৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন)। বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়েছেন জোনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অস্ত্র পাচার রোধে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ টাস্কফোর্সের অভিযান চলছে। এ অভিযানের অংশ হিসেবে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির বলীপাড়া জোনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় একাধিক স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।
গত শুক্রবার অস্ত্র ব্যবসায়ী ওয়েবার ত্রিপুরাকে (৩৩) আটক করে বিজিবি। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ টাস্কফোর্সের অভিযানে ওয়েবারের সহযোগী রুইহং ম্রো (৬০) গ্রেপ্তার হন।
অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ৩০টি গুলি, একটি গ্রেনেড, একটি ম্যাগাজিন, একটি পিস্তল, একটি মর্টারের গোলার বাক্স, দুটি গাদা বন্দুক এবং কৃষি ব্যাংকের দুটি চেক বই উদ্ধার করা হয়।
বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার ওয়েবার ত্রিপুরা ও রুইহং ম্রোকে থানচি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ধরনের অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে।