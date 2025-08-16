বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল, ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ আটক ৩

নোয়াখালী
বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল, ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ আটক ৩
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে আয়োজন করা হয় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল। সেখানে অংশগ্রহণ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। রাতে দোয়া মাহফিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর রাতেই এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার এ ঘটনা ঘটেছে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায়। আটক ব্যক্তিরা হলেন নিজাম উদ্দিন, নজরুল ইসলাম ও মো. করিম। তাঁদের মধ্যে নিজাম উদ্দিন মসজিদের ইমাম, নজরুল মুয়াজ্জিন ও করিম ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য। গতকাল রাত আটটার দিকে উপজেলার চাপরাশিরহাট ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রামেশ্বরপুর গ্রামের সাতবাড়িয়া জামে মসজিদ এলাকা থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ তিনজনকে আটক করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে সাতবাড়িয়া এলাকার প্রয়াত ছাত্রলীগ নেতা স্বপন মোল্লার বাড়িতে আয়োজন করা হয় এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের। ‘স্বপন মোল্লা স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর ব্যানারে স্থানীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীরা এই কর্মসূচির আয়োজন করেন। আটক ইমাম-মুয়াজ্জিন দোয়া মাহফিলটি পরিচালনা করেছেন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার পরও যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের এই কর্মসূচির প্রতিবাদে রাতে উপজেলার চাপরাশিরহাট বাজারে যুবদল ও জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।
মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজনের ঘটনায় তিনজনকে আটকের বিষয়টি কবিরহাট থানার কর্তব্যরত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’