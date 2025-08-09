জেলা

রাজশাহীতে ১২ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

প্রতিনিধি
রাজশাহী
রাজশাহীতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ শনিবারছবি: প্রথম আলো

রাজশাহী জেলায় ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ শনিবার সকালে রাজশাহী জেলা সার্কিট হাউসে ভার্চ্যুয়ালি তিনি এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

এর মধ্যে ৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৩টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পবা উপজেলার হরিপুর হাটের নবনির্মিত মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাঘা উপজেলার চক ছাতারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, রাজশাহী নগরের লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা ভবন, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের (পর্যায়–১) আওতায় মোহনপুর উপজেলার ধোরসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলার সোনাদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, নগরের হড়গ্রাম নতুনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলা, রাজশাহী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, গোদাগাড়ী উপজেলার ৭২ মিটার দীর্ঘ পান্তাপাড়া–ভাগাইল সেতু এবং চারঘাট উপজেলার নিমপাড়া–হাবিবপুর খালের পলি অপসারণ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত তিনটি প্রকল্প হলো তানোর উপজেলার কাশিমবাজার থেকে বায়া রাস্তা প্রশস্তকরণ ও শক্তিকরণ, বাগমারা উপজেলার একতলা ভূমি অফিস এবং একই উপজেলার বীরকৎসা হাটের দোতলা ভবন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান প্রমুখ। এর আগে সকালে আসিফ মাহমুদ হেলিকপ্টারযোগে রাজশাহীতে পৌঁছে সার্কিট হাউসে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

উদ্বোধন শেষে তিনি নাটোরের উদ্দেশে যান। নাটোরে তিনি নাটোর সদরে মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবেন। এরপর নাটোর জেলা পরিষদে আলোচনা করবেন। পরে তিনি সেখান থেকে রাজশাহী ফিরে ঢাকায় রওনা হবেন। আসিফ মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বিকেলে রাজশাহীতে ফিরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন।

