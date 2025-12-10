দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে আকাশ থেকে পড়ল হিমালয়ান শকুন

দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে আকাশ থেকে পড়ল হিমালয়ান শকুন
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে একটি পরিযায়ী শকুন উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার উত্তর কাঞ্চনা এলাকা থেকে শকুনটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় লোকজনের বরাত দিয়ে বন বিভাগ জানায়, গতকাল বিকেলে এলাকার একটি মাদ্রাসার সামনে শকুনটি আকাশ থেকে পড়ে। এরপর মাদ্রাসার ছাত্ররা বন বিভাগে খবর দিলে রাতে তারা সেটিকে উদ্ধার করে।
বন বিভাগ জানায়, প্রতিকূল পরিবেশ ও খাদ্যসংকটের কারণে বাংলাদেশে শকুন প্রায় বিলুপ্ত। উদ্ধার হওয়া শকুন পরিযায়ী ‘হিমালয়ান গৃধিনী’ নামে পরিচিত। শীত শুরু হলে এটি ভারত, নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চলের পাহাড় থেকে দক্ষিণ দিকে নেমে আসে। তখন বাংলাদেশেও দেখা যায়। এ শকুনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫ থেকে ১২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। একেকটি ডানা ২ দশমিক ৫০ মিটার থেকে ৩ দশমিক ১ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
সাতকানিয়ার মাদার্শা বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রায় আট কেজি ওজনের উদ্ধার হওয়া শকুনটির ডান পা ছিল না। দীর্ঘ পথ ওড়ার পর খাবার না পেয়ে শকুনটি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আমরা শকুনটিকে খাবার দিয়েছি। এখন মোটামুটি সুস্থ, তবে উড়ে যাওয়ার সক্ষমতা নেই। আজ বুধবার সেটিকে কক্সবাজারের ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের বন্য প্রাণী হাসপাতালে পাঠানো হবে। সেখানে পরিচর্যা শেষে অবমুক্ত করা হবে।’