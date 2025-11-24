চকরিয়ায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

চকরিয়ায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
কক্সবাজারের চকরিয়ায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার হারবাং নতুন বাজার এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির পরিচয় পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি।
হারবাং রেলওয়ে স্টেশনের ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, রেললাইনে লাশ পড়ে থাকার বিষয়ে সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকজন পোস্ট করেন। এরপর বিষয়টি রেল পুলিশকে জানানো হয়। রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন রশিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, গতকাল রোববার রাতে সর্বশেষ ট্রেন গেছে সৈকত এক্সপ্রেস। চট্টগ্রামমুখী ট্রেনটি রাত সাড়ে নয়টায় হারবাং অতিক্রম করেছে। সেই ট্রেনটিতে হয়তো ওই ব্যক্তি কাটা পড়েছেন।
কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহজালাল প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির এক পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর মাথা, হাত ও বুকের পাঁজরে গুরুতর আঘাত রয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পরিচয় জানা সম্ভব না হলে ময়নাতদন্তের পর লাশটি দাফনের জন্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে হস্তান্তর করা হবে।