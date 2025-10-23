জেলা

এক বছর না যেতেই আবার সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি শুরু হয়ে গেছে: সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুমিল্লা নগরের কচুয়া চৌমুহনী এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

বিগত আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে নেতার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু নীতি ও আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। তিনি বলেন, ‘একজনের নাম এ, একজনের নাম বি, একজনের নাম সি। তাঁরা সবাই চোর। তাহলে তাঁরা ক্ষমতায় গেলে কী করবেন? অবশ্যই তাঁদের কাজই হবে চুরি। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা নেতার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নীতি ও আদর্শের পরিবর্তন হয়নি।’

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুমিল্লা নগরের কচুয়া চৌমুহনী এলাকার সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কুমিল্লা মহানগরের উদ্যোগে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রসংস্কার ও খুনিদের দৃশ্যমান বিচারের দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেন, ‘আমরা আন্দোলন করি, সংগ্রাম করি কিন্তু কেন পরিবর্তন আসে না? কারণ, আমাদের ভেতরে প্রকৃত পরিবর্তন নেই। জীবন দিলেও যদি চরিত্র না বদলায়, ভাগ্যও বদলাবে না। এক বছর না যেতেই আবার সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি শুরু হয়ে গেছে। তাহলে কিসের পরিবর্তন হলো? আমরা বারবার হোঁচট খাই, ব্যর্থ হই, কিন্তু শিক্ষা নিই না।’

ফয়জুল করীম বলেন, ‘চব্বিশের বৈষ্যমবিরোধী আন্দোলনে আমরা সামনের কাতারে ছিলাম। জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে বৈষম্য দূর করার জন্য এ দেশের মানুষ আন্দোলন করেছিল। কিন্তু আমরা কী দেখলাম? আজকে এক বছর যেতে না যেতেই খুন খারাবি, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, লুটপাট, দখলদারিসহ এমন কোনো অপরাধ নেই, যা বাংলাদেশে হয়নি। এর কারণটা কী? এ দেশের মানুষ দল পরিবর্তন করেছে, নেতার পরিবর্তন করেছে, কিন্তু শান্তির পরিবর্তন করতে পারেনি।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির বলেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে, দুই নম্বর জমিতে এক নম্বর ফসল হয় না। তেঁতুলগাছে কখনো মিষ্টি ফল হয় না। দুই নম্বর ওস্তাদের কাছে এক নম্বর ছাত্র হতে পারে না। দুই নম্বর নেতার কাছে, দুই নম্বর দলের কাছে দেশ কখনো এক নম্বর হতে পারে না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়টি বুঝবে না, ততক্ষণ মানুষ জীবন দিবে, রক্ত দিবে—কিন্তু ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। এটা লিখে রাখেন। যারা বারবার হোঁচট খেয়েছে, বারবার ব্যর্থ হয়েছে, বারবার ফেল করেছে, এই দল যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তাহলে এক বছর যেতে না যেতেই দেখবেন আবারও আন্দোলন সংগ্রাম, হটাও হটাও শুরু হয়ে গেছে।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ এই নেতা বলেন, ‘ভোটের সময় টাকার বস্তা নিয়ে আসবে, তখন যদি তোমরা গরু-ছাগলের মতো বিক্রি হও, তাহলে অন্তত ভালো দামে বিক্রি হইও। কিন্তু যারা মানুষ, তারা কখনো টাকার বিনিময়ে ভোট বিক্রি করে না। জনগণকে মনে রাখতে হবে, ভোট মানে তোমার ভবিষ্যৎ। আর দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন তোমাদের হাতেই। জনগণ চাইলে এই শাসনও পরিবর্তন করতে পারে। পরিবর্তন শুরু করতে হবে নিজের ভেতর থেকে। তাহলেই দেশ পরিবর্তন হবে।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কুমিল্লা মহানগরের সভাপতি এম এম বিলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব আশরাফুল আলম, সহকারী মহাসচিব আহমাদ আব্দুল কাইয়ুম, কুমিল্লা মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা কামরুল হাসান খান এবং কুমিল্লা-৬ আসনের ঘোষিত সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন