সিলেটে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে অপহরণ, পরে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সিলেটে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে অপহরণ, পরে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে এক তরুণকে অপহরণের পর হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার রাতে আহত অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত তরুণের নাম সাইফুল ইসলাম (২০)। তিনি উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের রাতাছড়া গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শাকিল আহমদ (২৫)। তিনিও একই গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।
স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল ইসলামের সঙ্গে টাকার লেনদেন নিয়ে শাকিল আহমদের বিরোধ ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় সাইফুল বাড়ি থেকে দনা বাজারে দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সাইফুলকে একা পেয়ে মোটরসাইকেলে তুলে নেন শাকিল ও তাঁর এক সঙ্গী। এরপর বাড়িতে নিয়ে সাইফুলকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে সাইফুলের চিৎকারে আশপাশের লোকজন সেখানে এগিয়ে গেলে শাকিল ও তাঁর সঙ্গীরা পালিয়ে যান। পরে সাইফুলকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাতেই কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
পুলিশ জানায়, সাইফুলের শরীর ও মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত পাওয়া গেছে। ধারালো কিছুর আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
সিলেট সহকারী পুলিশ সুপার (কানাইঘাট সার্কেল) সালমান নূর আলম প্রথম আলোকে বলেন, সাইফুলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে মামলা করা হয়নি। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা করছে।