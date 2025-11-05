জেলা

চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে তিন দিন ধরে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
চাঁদপুর
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতার সমর্থকদের বিক্ষোভ। আজ দুপুরে ফরিদগঞ্জ–রায়পুর সড়কেছবি: প্রথম আলো

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হারুনুর রশিদকে পরিবর্তনের দাবিতে তিন দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের অনুসারী নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার সকাল থেকে ফরিদগঞ্জ-রায়পুর সড়কে আগুন জ্বালিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ করছেন।

রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গত সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ মনোনয়ন পান। এই আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নান।

সোমবার বিকেলে মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে হারুনুর রশিদের মনোনয়ন বাতিল করে এম এ হান্নানকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন হান্নানের সমর্থকেরা। পরদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত তাঁরা একই স্থানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। আজ তৃতীয় দিনের মতো সকাল ১০টা থেকে আন্দোলন অব্যাহত আছে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা বলেন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নান দুঃসময়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন। আন্দোলন সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁকে এই আসনে মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মনজিল হোসেন বলেন, চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপি ও সাধারণ জনগণের যোগ্য প্রার্থী এম এ হান্নান। কিন্তু দল থেকে হারুনুর রশিদকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা দ্রুত হারুনুর রশিদকে প্রত্যাহার করে এম এ হান্নানকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করার দাবি জানান।

জানতে চাইলে হারুনুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটি দলের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। আমি এ ব্যাপারে প্রশাসন ও জেলা বিএনপির সহযোগিতা চেয়েছি।’

এ বিষয়ে এম এ হান্নান বলেন, ‘আমি ফেসবুক ও মিডিয়ায় দেখেছি, মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন দলের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণ। আমি তাঁদের দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আন্দোলন বন্ধ রাখতে বলেছি।’

এদিকে বিক্ষোভের কারণে ফরিদগঞ্জ-রায়পুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করছি। তাঁদের বুঝিয়ে সড়কে যান চলাচলের ব্যবস্থা করছি।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন