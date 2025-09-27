পটুয়াখালীতে তরুণী ও তাঁর বাবাকে মারধর: ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার

পটুয়াখালীতে তরুণী ও তাঁর বাবাকে মারধর: ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তরুণী ও তাঁর বাবাকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার চরমন্তাজ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি তারিকুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা সায়মুন ইসলামের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে।
জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদের সই করা চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান শামীম চৌধুরী ও সদস্যসচিব জাকারিয়া আহমেদের সমন্বয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ভুক্তভোগী সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাঙ্গাবালী উপজেলার চরমন্তাজ ইউনিয়নের স্লুইস বাজার এলাকায় বাগ্বিতণ্ডার জেরে ওই তরুণী ও তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করেন তারিকুল ইসলাম ও তাঁর চাচাতো ভাই সায়মুন ইসলাম। এতে তাঁরা আহত হন। তাঁদের গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে ঘটনাটি মীমাংসার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।
এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জাকারিয়া আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।