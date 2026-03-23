জেলা

নতুন মোটরসাইকেলে ঈদের ঘুরাঘুরি, দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
শফিকুল ইসলাম (বাঁয়ে) ও সাইদুল ইসলামছবি: প্রথম আালো

নতুন মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু মিলে ঈদে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির কারণে সড়ক ছিল পিচ্ছিল। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায় মোটরসাইকেলটি। এ ঘটনায় দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়েছেন অপরজন।

গতকাল রোববার দুপুরে সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়কের শান্তিগঞ্জ উপজেলার গাগলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাক ইউনিয়নের মুর্তাখাই গ্রামের শফিকুল ইসলাম (৩০) ও সাইদুল ইসলাম (৩০)। আহত গুলজার আহমদকে (২৯) সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম ঈদের এক সপ্তাহ আগে একটি নতুন মোটরসাইকেল কেনেন। সেই মোটরসাইকেলে করে রোববার দুই বন্ধুকে নিয়ে জেলার তাহিরপুর উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র শিমুলবাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়কের গাগলী এলাকায় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় তিনজনই গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আহত সাইদুল ইসলামকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মারা যান।
সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আমজাদ হোসেন জানান, তিনজনের মধ্যে একজন হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মারা যান। অন্য দুজনের মধ্যে একজনকে সিলেটে পাঠানো হয়। আরেকজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন