জেলা

চট্টগ্রামে কম্বলের গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আজ দুপুর তিনটায় তোলাছবি: সৌরভ দাশ।

চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, বেলা দেড়টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে সেখানে নন্দনকানন ও আগ্রাবাদ স্টেশনের ৭টি ইউনিট পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

বক্তব্য জানতে ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

