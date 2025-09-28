এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল পিকআপ ভ্যানের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, নিহত ১

এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল পিকআপ ভ্যানের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, নিহত ১
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল মুরগিবাহী পিকআপের পেছনে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রাইভেট কারের আরও চার যাত্রী। আজ রোববার সকাল পৌনে ছয়টার দিকে উপজেলার কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৪৩)। আহত ব্যক্তিরা হলেন রিথিকা আক্তার (২৫), নেহা আক্তার (২৬), মো. রাব্বি (২৬) ও মো. রানা (২৭)। তাঁদের বাড়ি ঢাকায় এবং পরস্পর আত্মীয়। প্রাথমিকভাবে আর বেশি কিছু জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার রাতে রাজধানী থেকে প্রাইভেট কারে করে মাওয়া ঘুরতে যান কয়েকজন। আজ সকালে তাঁরা মাওয়া থেকে এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে ঢাকা ফিরছিলেন। এক্সপ্রেসওয়ের কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় ঢাকামুখী একটি মুরগিবাহী পিকআপ দাঁড়িয়ে ছিল। সকাল পৌনে ছয়টার দিকে প্রাইভেট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত হন প্রাইভেট কারের পাঁচ আরোহী। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একটি দল আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। তাঁদের সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রবিউল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। অন্য আহত ব্যক্তিদের ঢাকায় পাঠানো হয়।’