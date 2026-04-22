জয়পুরহাটে গোসল করতে নেমে পুকুরে ডুবে ২ ভাইয়ের মৃত্যু

প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই সহোদর স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ২২ এপ্রিল বিকেলে উপজেলার আটাপুর ইউনিয়নের মাঝিনা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে।

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো হোসেন (১১) ও রহমত (৮)। তারা মাঝিনা গ্রামের মো. এনামুল হকের ছেলে। হোসেন স্থানীয় মাঝিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে এবং রহমত একই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার স্কুল ছুটির পর দুই ভাই বাড়িতে ফেরে। পরে চার সহপাঠীর সঙ্গে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে নামে তারা। গোসলের একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত পানিতে তলিয়ে যায় হোসেন ও রহমত। তাদের সঙ্গে থাকা চাচাতো ভাই আল ইমরান কিছুক্ষণ পর দুই ভাইকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে বাবা এনামুল হকসহ স্থানীয় লোকজন দ্রুত পুকুরে নেমে তল্লাশি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই ভাইকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারের পর তাদের পেট থেকে পানি বের করে দ্রুত দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

‎হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা মিঠু সরকার বলেন, দুই শিশুকে হাসপাতালে আনার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

‎পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ মো. রায়হান রাত আটটায় প্রথম আলোকে বলেন, মাঝিনা গ্রামে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

