জেলা

বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর তিনটি নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
ভাঙচুরের শিকার নির্বাচনী কার্যালয়। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরেছবি: প্রথম আলো

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের চার ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত সাইফুল ইসলামের (ফিরোজ) তিনটি নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর, বৈশাখী তেলপাম্প ও শহরের হেলাই গ্রামে এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অজ্ঞাতপরিচয় একদল যুবক মোটরসাইকেলে করে এসে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর এসব কার্যালয়ে হামলা চালান। এ সময় হামলাকারী ব্যক্তিরা তিনটি মোটসাইকেল, বেশ কিছু চেয়ার ও টেবিলের কাচ ভাঙচুর করেন। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। এ সময় সেখানে বোমাসদৃশ একটি কৌটা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবদুল্লাহ আল ফারুকসহ সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবদুল্লাহ আল ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলামও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ধানের শীষের প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হন।

এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেওয়া মুহাম্মদ রাশেদ খান।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন