গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ, মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ২০ মিনিট অবরোধ

গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ, মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ২০ মিনিট অবরোধ
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও ডুমদিয়ায় আগুন জ্বালিয়ে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার সকাল পৌনে ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত তিলছড়া ও ডুমদিয়া এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। এতে মহাসড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকা পড়ে।
স্থানীয় লোকজন জানান, সকাল পৌনে ৮টার দিকে তিলছড়া বাজারসংলগ্ন মহাসড়কে সড়কের পাশে রাখা গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রায় ২০ মিনিট ধরে সড়ক অবরোধ করেন নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী। এ সময় দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে কাশিয়ানী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাঁরা দ্রুত সরে পড়েন। পরে পুলিশ গাছের গুঁড়ি সরিয়ে সড়কে চলাচল স্বাভাবিক করে।
কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কয়েকজন লোক রাস্তায় অবরোধের চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁরা পালিয়ে যান। অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে পারেনি।
এ ছাড়া গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া সড়কের বেদগ্রাম ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ডুমদিয়া এলাকায় দেশি অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ওই ঘটনার ভিডিও করে সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।