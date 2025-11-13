ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন, আধা ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন, আধা ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সদর উপজেলার দুবলা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে এ ঘটনা ঘটে। এতে হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় আধা ঘণ্টার জন্য রেলপথটিতে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
রেলওয়ে পুলিশ ও রেলস্টেশন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত পৌনে দুইটার দিকে ওই রেললাইনের ওপর প্লাস্টিকের পাইপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আখাউড়া রেলওয়ে থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে এর আগেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রেললাইনের ওপর আগুনের কারণে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী তূর্ণা নিশীথা ট্রেনটি সদর উপজেলার পঘাচং ও একই পথের বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আটকা পড়ে। এতে আধা ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। আগুনে নেভানোর পর ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশনমাস্টার সাকির জাহান প্রথম আলোকে বলেন, বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ১টা ৫৫ মিনিট সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশন গিয়ে থামে। পরে রাত ২টা ৩৫ মিনিটের দিকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। তূর্ণা নিশীথা ট্রেনটিও আধা ঘণ্টার মতো আটকে ছিল।
আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশ সদস্যরা। রেললাইন চলাচল উপযোগী করতে ১০ মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এরপরই ট্রেন চলাচল শুরু হয়।