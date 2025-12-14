জেলা

কুড়িগ্রামে গভীর রাতে অফিসে ডাকাতি, নৈশপ্রহরীকে হত্যা

প্রতিনিধি
কুড়িগ্রাম
তপন কুমারের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী মোনা রানী। আজ রোববার সকালে কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার শান্তিনগর এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলায় আকিজ সিগারেট কোম্পানির অফিসে ডাকাতির সময় নৈশপ্রহরীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতে ডাকাতি ও হত্যার ঘটনা ঘটে।

নিহত নৈশপ্রহরী তপন কুমার সরকার (৫০) কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দলদলিয়া এলাকার বাসিন্দা।

আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে রাজারহাট উপজেলার শান্তিনগর এলাকায় ওই সিগারেট কোম্পানির অফিস প্রাঙ্গণে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে ডাকাত দল ওই সিগারেট কোম্পানির অফিসে হানা দেয়। তাদের বাধা দিতে গেলে নৈশপ্রহরী তপন কুমারের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অফিস থেকে বিভিন্ন মালামাল ও আনুমানিক ৩৪ লাখ টাকা ডাকাতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

তপন কুমারের স্ত্রী মোনা রানী বলেন, ‘আমার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই।’

রাজারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল ওয়াদুদ বলেন, ওই ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে।

