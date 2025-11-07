জেলা

আক্কেলপুরে এক মঞ্চে বিএনপির নেতারা, দলীয় প্রার্থীর হাতে হাত রেখে কাজ করার শপথ

প্রতিনিধি
জয়পুরহাট
জয়পুরহাট-২ আসনের বিএনপির দলীয় প্রার্থী আবদুল বারীর হাতে হাত রেখে আক্কেলপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতারা শপথ নেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আক্কেলপুর বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের সম্মেলনকক্ষেছবি: প্রথম আলো

জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর-কালাই-ক্ষেতলাল) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃকোন্দল চলছিল। এ আসনে অর্ধডজনেরও বেশি নেতা মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। একেকজনের পক্ষে স্থানীয় উপজেলা ও পৌর বিএনপির শীর্ষ নেতারা অবস্থান নিয়েছিলেন। এতে দলটির ভেতরে প্রকাশ্য বিভক্তি তৈরি হয়।

শেষ পর্যন্ত এ আসনে সাবেক আমলা আবদুল বারী বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন। এলাকায় তিনি ‘ডিসি বারী’ নামে পরিচিত। দলের বিভক্তি কাটাতে আক্কেলপুর উপজেলার বিএনপি নেতারা তাঁর হাতে হাত রেখে ধানের শীষের বিজয়ের শপথ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের তৃতীয় তলার সম্মেলনকক্ষে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। আক্কেলপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি সভার আয়োজন করে। এতে দলের মনোনীত প্রার্থী আবদুল বারী প্রধান অতিথি ছিলেন।

বিএনপির দলীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক এ এইচ এম ওবায়দুর রহমান ওরফে চন্দন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা, সাবেক সচিব আবদুল বারী, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নেতা সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক নেতা আব্বাস আলীসহ অনেকে গণসংযোগ চালিয়ে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন পান আবদুল বারী। উপজেলা ও পৌর বিএনপির শীর্ষ নেতারা আগে থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছিলেন। মতবিনিময় সভায় সেই বিভক্তির অবসান ঘটানোর চেষ্টা হয়। সভার একপর্যায়ে দলীয় প্রার্থীর হাতে হাত রেখে শপথ নেন নেতারা। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সবাই হাতে হাত রেখে শপথ করছেন এবং উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান শপথ বাক্য পাঠ করছেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আরিফ ইফতেখার, সাবেক পৌর মেয়র আলমগীর চৌধুরী, পৌর বিএনপির সভাপতি আফাজ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর আবদুর রউফসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবদুল বারী বলেন, ‘আমরা যাঁরা বিএনপি করি, সবাই এক পরিবারের সদস্য। কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। আমি সরকারি চাকরি করে এসেছি। আজীবন নিজেকে জনসেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তাই শুধু এমপি নয়, জনগণের সেবক হিসেবে আমৃত্যু কাজ করতে চাই। আবারও নিজেকে জনগণের সেবক হিসেবে উৎসর্গ করতে আপনাদের কাছে এসেছি।’

