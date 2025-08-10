জেলা

রাজশাহী মহানগর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত, দায়িত্বে দুই কেন্দ্রীয় নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
রাজশাহী

সম্মেলনের পর আজ রোববার রাজশাহী মহানগর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে নতুন কমিটি ঘোষণা হয়নি।

দলীয় সূত্র জানায়, নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত মহানগর বিএনপির দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম (আলীম) এবং এ এইচ এম ওবায়দুর রহমান (চন্দন)।

আজ মহানগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে এই সম্মেলনে ভার্চ্যুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর এরশাদ আলী ঈশাকে আহ্বায়ক ও মামুন অর রশিদ মামুনকে সদস্যসচিব করে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পর আহ্বায়ক কমিটির পরিধি বাড়িয়ে ৬১ সদস্যের করা হয়। তার পর থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই আহ্বায়ক কমিটিতেই রাজশাহী মহানগর বিএনপি চলছিল। এ কমিটিতে যোগ্য নেতৃত্ব আসেনি, এমন অভিযোগ তুলে দলটির রাজশাহীর শীর্ষ নেতারা তাঁদের সঙ্গে কোনো সভা-সমাবেশে অংশ নিতেন না। বিরোধ ছিল অনেকটাই প্রকাশ্যে।

এই বিরোধের জের ধরে দলীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিছুদিন ধরে আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করার দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা।

এর আগে ২০০৯ সালে মহানগর বিএনপির সম্মেলন হয়েছিল। প্রায় দেড় দশক পর আজ আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হলো। সম্মেলনে কাউন্সিলর-ডেলিগেটরা ছিলেন। তবে ভোটাভুটি হয়নি। বিকেলে কোনো কমিটি না দিয়েই মঞ্চ ছাড়েন কেন্দ্রীয় নেতারা।

রাতে সদ্য বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বজলুল হক (মন্টু) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ‘বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও রাজশাহী বিভাগের সমন্বয়কারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের নির্দেশে রাজশাহী মহানগর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। মহানগর বিএনপির দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম (আলীম) এবং এ এইচ এম ওবায়দুর রহমান (চন্দন)।’

বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সমন্বয়কারী আবদুস সালামের নির্দেশক্রমে এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন বজলুল হক।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন