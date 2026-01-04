শৈলকুপায় সেতুর রেলিং ভেঙে নদে ট্রাক, চালক ও সহকারী নিহত

শৈলকুপায় সেতুর রেলিং ভেঙে নদে ট্রাক, চালক ও সহকারী নিহত
ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিং ভেঙে নদে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরোনো সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ট্রাকচালক পাবনা সদর উপজেলার গাজামানিকুণ্ডা গ্রামের আবুল কালাম শেখের ছেলে সোহেল শেখ (২৭) ও চালকের সহকারী একই গ্রামের জাফর মিয়ার ছেলে মোবারক হোসেন (২০)।
ফায়ার সার্ভিসের যশোর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আবদুস সালাম বলেন, রাতে যশোর থেকে একটি ডালবোঝাই ট্রাক পাবনা যাচ্ছিল। আনুমানিক দেড়টার দিকে গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরোনো সেতুর ওপর এলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে কুমার নদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে শৈলকুপা ও ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট উদ্ধারকাজ শুরু করে। আজ রোববার ভোরে মোবারক হোসেন ও সকাল আটটার দিকে সোহেল শেখের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার খবর পেয়ে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মাসউদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।