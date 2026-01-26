ধামরাইয়ে নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ৬৩৩ বস্তা চাল লুটের অভিযোগ

ধামরাইয়ে নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ৬৩৩ বস্তা চাল লুটের অভিযোগ
ঢাকার ধামরাইয়ে একটি চালকলে ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার গভীর রাতে ধামরাই পৌরসভার আইঙ্গন এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ ছাড়া তাঁদের দাবি, ডাকাতেরা চালকলের নৈশপ্রহরী ও কর্মচারীদের হাত-পা বেঁধে প্রায় ৮ লাখ টাকা মূল্যের ৬৩৩ বস্তা চাল লুট করেছে।
কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, গতকাল দিবাগত রাত দুইটার দিকে ধামরাই পৌরসভার আইঙ্গন এলাকায় বিসমিল্লাহ অটো রাইস মিলে ৮ থেকে ১০ জনের একটি ডাকাত দল সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে নিরাপত্তাকর্মীসহ চালকলের ভেতরে থাকা চারজন কর্মচারীকে ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে একটি কক্ষে আটকে রাখে। পরে একটি ট্রাক কারখানার ভেতরে এনে ৬৩৩ বস্তা চাল লুট করে নিয়ে যায়।
কারখানার নৈশপ্রহরী মো. হজরত আলী বলেন, ‘১০ থেকে ১২ জন লোক মিলের পেছন থেকে এসে গলায় চাকু ধরে আমার হাত, পা ও মুখ বেঁধে ফেলে। এরপর আরও চারজন শ্রমিককে আমার সাথে মিলের অফিসের পাশের একটা ঘরে বেঁধে রেখে চাল নিয়ে যায়। পরে বেঁধে রাখা একজন মুখ দিয়ে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিলে আমরা বের হই। ততক্ষণে তারা চলে যায়। এরপর আমি মালিককে ফোন দিয়ে জানাই।’
চালকলের এক চাল ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন অভিযোগ করেন, ‘রাত দুইটার দিকে ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও আমাকে সকাল সাতটার দিকে ম্যানেজার বিষয়টি জানান। আমার প্রায় ৪০০ বস্তা চাল ডাকাতেরা নিয়ে গেছে। দেরিতে জানানোয় আমি বিষয়টি বুঝতে পারছি না।’
অন্য এক চাল ব্যবসায়ী ফরিদ বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনা ঘটে রাত ২টার দিকে কিন্তু আমাকে জানানো হয় সকাল ১০টার দিকে। প্রশাসনের কাছে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’
ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হুদা খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ছাড়া র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।