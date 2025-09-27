মাগুরায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

মাগুরায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার
মাগুরায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তাঁকে সদর উপজেলার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে সদর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার যুবকের নামে মামলা করেছেন মাগুরা জেলা পূজা উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের ফেসবুক আইডি থেকে দুর্গা প্রতিমার ডান পাশে থাকা অসুরের অবমাননাকর একটি ছবি পোস্ট করেছেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ওই যুবক তাঁর মুঠোফোন থেকে অবমাননাকর একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছিলেন। এটি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ফেসবুকে ছবিটি পোস্ট করার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।
অভিযুক্ত যুবকের বাবা আজ দুপুরে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছেলে একটা খারাপ কাজ করেছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। প্রচলিত আইনে তাঁর যা শাস্তি হয়, তা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। তবে তাঁর মাথায় কিছু সমস্যা আছে। এ কারণে সে একটি চাকরি করত, সেটি ছাড়তে হয়েছে। কেন, কী কারণে সে এটা (ফেসবুক পোস্ট) করেছে, বুঝতে পারছি না।’