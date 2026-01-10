তেঁতুলিয়ায় টানা দুই দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ

তেঁতুলিয়ায় টানা দুই দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় টানা দুই দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে জেলাটিতে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ কেটে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশার দাপট কিছুটা কমলেও হিমেল বাতাসে অনুভূত হচ্ছে হাঁড়কাঁপানো ঠান্ডা। এতে বিপাকে পড়েছেন জেলার বাসিন্দারা।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। কুয়াশার দাপট কিছুটা কমলেও উত্তরের হিমেল বাতাসে কাবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষেরা। সকাল ১০টার দিকে সূর্যের মুখ দেখা গেলেও রোদের তীব্রতা না থাকায় দিনে অনুভূত হচ্ছে কনকনে ঠান্ডা।
এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়। এদিন ওই এলাকার ওপর দিয়ে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। তবে সকাল সকাল ঘন কুয়াশা কেটে গিয়ে দিনের বেলা ছিল ঝলমলে রোদ। এতে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। গতকাল বিকেলে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, কোনো এলাকায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামলে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ এবং ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়ায় বর্তমানে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ কেটে গিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। দুই দিন ধরে আকাশে হালকা মেঘ আছে। তবে কুয়াশা কম থাকায় দিনের বেলা রোদের দেখা মিলবে।