জেলা

পটিয়ায় দুই বাসের সংঘর্ষ, এক চালক নিহত

প্রতিনিধি
পটিয়া, চট্টগ্রাম
সংঘর্ষের পর দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া একটি বাসের সামনের অংশ। আজ রাতেছবি: পুলিশের সৌজন্যে

চটগ্রামের পটিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোহাম্মদ আরাফাত (২৫) নামের এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ২৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন পটিয়া ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ ওমর ফারুক। এদিকে নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ি।

পুলিশ জানায়, পটিয়ার মনসা–বাদামতল এলাকায় ঈগল সার্ভিস বাসের সঙ্গে সৌদিয়া বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আহত অবস্থায় মোহাম্মদ আরাফাতকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের বিষয়ে মেডিকেল পুলিশ বিস্তারিত জানাতে পারেনি। তবে যাত্রী ও ট্রাফিক পুলিশ আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আরাফাতকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর ভাই রিফাতুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার ভাই ঈগল বাসের চালক। আমি ওই বাসের হেলপার। আমরা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারমুখী সড়কে ছিলাম। উল্টো পাশ থেকে সৌদিয়া বাস আমাদের ধাক্কা দেয়। আমি নিজেও আহত হয়েছি।’

পটিয়ায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি বাসের। আজ রাতে
ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

বাসের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুই বাস মিলে ৬০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন। পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় ১৪ জনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. আলাউদ্দিন বলেন, একজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায়। আহত ব্যক্তিদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেলে জানানো যাবে।

