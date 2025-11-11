যারা সংস্কারের বিপক্ষে, তাদের সঙ্গে জোট সম্ভব নয়: হাসনাত

যারা সংস্কারের বিপক্ষে, তাদের সঙ্গে জোট সম্ভব নয়: হাসনাত
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘যারা সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যারা দেশের সংস্কার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে, চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানে যে কারণে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল, সেই জনআকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছে, তাদের সঙ্গে এনসিপির জোট বা নির্বাচনী ঐক্য সম্ভব নয়।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিবি রোডে জেলা ও মহানগর এনসিপির কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছেন, এনসিপি সংস্কারের পক্ষে, বাংলাদেশের পক্ষে, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে থাকা রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করতে পারে। কিন্তু যারা সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তাদের সঙ্গে এনসিপির জোট বা নির্বাচনী ঐক্য সম্ভব নয়।’ আগামী নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রসঙ্গে বলেন, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।
আওয়ামী লীগের কর্মসূচি-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘গত দুই দিনের কার্যক্রমে বুঝে যাওয়া উচিত, আওয়ামী লীগ কখনো গণমানুষের দল ছিল না। এই যে আগুন সন্ত্রাস, অতীতে কারা করেছিল, এটি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে গত দুই দিনের কার্যক্রমে। যারা এখন তাদের বৈধতা দিতে চাচ্ছেন, তারা মূলত ফ্যাসিবাদ ও আগুন সন্ত্রাসের বৈধতা তৈরি করছেন।’
হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যে পতন, সেটি কিন্তু কোনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয়নি। আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে একটি গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। গণ–অভ্যুত্থানের ম্যান্ডেট হচ্ছে জনতার ম্যান্ডেট। এই ম্যান্ডেট হচ্ছে সর্বজনীন ম্যান্ডেট। গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক দলের পতন হয়, সেই রাজনৈতিক দলের উপযোগিতা ফুরিয়ে যায় বলেই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। যেহেতু গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে, এই দলটিকে যারা ফিরিয়ে আনার বৈধতা উৎপাদন করছেন, মূলত তারা আগুন সন্ত্রাসের পক্ষে বৈধতা উৎপাদন করছে।’
সাংবাদিকের আরেক প্রশ্নের জবাবে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই আমাদের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে যেতে হবে।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল্লাহ আল আমিন সভাপতিত্ব করেন।