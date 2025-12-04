ঝিনাইদহে প্রতিবেশীর ঘরের খাটের নিচ থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার
ঝিনাইদহে প্রতিবেশীর ঘরের খাটের নিচ থেকে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার পবাহাটির ঈদগাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম সাইমা আক্তার (৪)। সে ওই গ্রামের ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের মেয়ে। ঘটনার পর সাইদুল ইসলামের প্রতিবেশী আক্তারুজ্জামান মাসুদের স্ত্রী সান্ত্বনা খাতুনকে (৩২) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয় পুলিশ।
স্থানীয় লোকজন জানান, সাইমা গতকাল সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিল। আশপাশের পুকুর, বাড়িঘর—সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সারা দিন মাইকিং করা হয়। পরে রাতে সান্ত্বনা খাতুনের বাড়ি থেকে পুলিশ শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।
শিশুটির বাবা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে ভ্যান নিয়ে কাজে বের হওয়ার সময় মেয়েকে ভ্যানে চড়িয়ে একটু ঘুরিয়ে নামিয়ে দিই। পরে সে তার মাকে বলে “আম্মু, তুমি ভাত রান্না করো। রান্না শেষে আমাকে ডাক দিয়ো, আমি বাইরে খেলছি।” এর পর থেকে সাইমা নিখোঁজ। আমার ছেলে এসে জানায় তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বাড়িতে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে বাড়ির পাশের পুকুরসহ আশপাশের সব জায়গায় খুঁজি, কোথাও পাই নাই। পরে থানায় জিডি করি, মাইকিং করি।’
সাইদুল আরও বলেন, ‘প্রতিবেশী মাসুদের বাড়ির ওপরতলায় মেয়েকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। তখন মাসুদের স্ত্রী আমাকে জানায়, সাইমা তাদের বাড়িতে আসেনি। এরপর আমার সন্দেহ হয়, পাড়ার সবাই আমার মেয়েকে নিয়ে খোঁজখবর করছে, কিন্তু মাসুদের স্ত্রী আসছে না, কোনো খোঁজও করছে না। পরে রাতে পুকুরপাড়ে আবার যাই। সে সময় দেখি, মাসুদের স্ত্রী একটি বস্তা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। আমি চিৎকার দিলে সে আবার ঘরে দৌড়ে চলে যায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে তার ঘরের খাটের নিচ থেকে আমার মেয়ের লাশ উদ্ধার করে।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বলেন, শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ এলাকার পুকুরসহ বিভিন্ন স্থানে সন্ধান চালিয়েছিল। রাতে খবর আসে সাইদুল ইসলামের প্রতিবেশীর বাড়িতে শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ঘটনা কী ঘটেছে, এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। খোঁজখবর নিচ্ছি, তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত নারীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা যাবে।