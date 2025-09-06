মুন্সিগঞ্জে বিষাক্ত মদপানে দুই দিনে চারজনের মৃত্যু
মুন্সিগঞ্জে বিষাক্ত মদপান করে দুই দিনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু হয়।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন টঙ্গিবাড়ী উপজেলার কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নের কাঠাদিয়া গ্রামের বাচ্চু ব্যাপারী (৬৫), একই গ্রামের ইব্রাহিম মুন্সী (৭০), রহমতুল্লাহ (৬৫) ও মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের ঘাসিপুকুরপাড় এলাকার হোসেন ডাক্তার (৬৫)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল আমিন সরকার (৪৫) ও সিজান ব্যাপারী (২৬)।
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে কাঠাদিয়া গ্রামের একটি বাড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান ছিল। এতে অংশ নেন এই ব্যক্তিরা। তাঁরা অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় এক নারীর কাছ থেকে রেকটিফায়েড স্পিরিট কিনে পান করেন। পরে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রথমে টঙ্গিবাড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই বৃহস্পতিবার রাতেই মারা যান বাচ্চু ব্যাপারী। শুক্রবার দুপুরে ইব্রাহিম মুন্সী ও হোসেন ডাক্তার এবং শনিবার ভোরে মারা যান রহমতুল্লাহ।
কাঠাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা বিপু মাদবর বলেন, ‘যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবার প্রথমে বলেছিল স্ট্রোক করে মারা গেছেন। পরে জানতে পারি, সবাই বিষাক্ত স্পিরিট পান করেই মারা গেছেন। আমাদের এলাকায় যে তিনজন মারা গেছেন, তাঁরা প্রায়ই এই ধরনের স্পিরিট পান করতেন।’
মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. কামরান হোসেন আজ বিকেল চারটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘শনিবার বিকেল পর্যন্ত চারজন মারা গেছেন বলে জানতে পেরেছি। আরও কয়েকজন অসুস্থ রয়েছেন। এর বাইরে কেউ মারা গেছে কি না, সেটার খবর নেওয়া হচ্ছে।’